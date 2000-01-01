17.06 15:52 MIGnews.com

ХАМАС восхвалил атаку в Иерусалиме

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Всего спустя пару часов после террористического нападения в Иерусалиме, жертвой которого стала 23-летняя служащая МАГАВа, группировка ХАМАС высоко оценила жестокое кровопролитие.В заявлении представителя палестинского движения Хазима Касима, опубликованном в Facebook, говорится:"Жертвенная операция в Иерусалиме стала еще одним доказательством того, что наш палестинский народ продолжает свою революцию перед лицом узурпатора оккупантов.Нападение, совершенное тремя молодыми людьми в оккупированном Иерусалиме еще раз подтверждает, что реальное лицо оккупации – терроризм и экстремизм, в отличие от тех, кто осуществляет свое право на самооборону и защиту своих святых мест".Напомним, что в пятницу, 16 июня, три террориста совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.Также при нападении пострадало 5 человек.Были ранены еще 2 служащих сил безопасности, а также 22-летний мужчина и 40-летний мужчина, которые были эвакуированы в медицинский центр Шааре Зедека в стабильном состоянии после того, как они получили огнестрельные ранения.