17.06 19:33 MIGnews.com

Хадас Малка – солдат, погибшая в сражении с террористом

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Жертвой теракта в Иерусалиме стала 23-летняя служащая МАГАВа, старший сержант Хадас Малка. Согласно заявлению пограничной полиции, "военнослужащая несколько секунд боролась с напавшим на нее террористом, который несколько раз ударил ее ножом, пытаясь забрать у нее оружие. Другие солдаты, увидевшие происходящие открыли огонь на поражение".В полиции отметили, что даже истекая кровью, Хадас не позволила террористу, ударившему ее ножом в спину, завладеть ее оружием. Действия отважной военнослужащей предотвратили множественное число пострадавших в результате теракта.Хадас Малка проживала в поселке Гиват-Эзер, находящемся на территории регионального совета Беэр-Тувия. Девушка выросла в многодетной семье, с тремя сестрами и двумя братьями.Трагически погибшая служащая МАГАВа начинала службу в военно-морских силах. Она перешла в пограничную полицию, с самыми светлыми намерениями. Девушка считала, что там может принести больше пользы своей родине.Об этом в эксклюзивном интервью порталу Ynet, рассказал Яаков Абутбуль, дядя погибшего сержанта.По словам родственника, Хадас Малка " любила страну так, как можно любить своих родителей, своих детей". При этом он добавил, что она была настоящим патриотом Израиля.Рассказывая о ее решение пойти служить в МАГАВ Яаков Абутбуль отметил:"Когда она сообщила, что переходит в МАГАВ, я спросил: опять все сначала? Она ответила: ну, это того стоит!".Дядя описал племянницу как отзывчивую, не боящуюся трудностей и никогда ни на что не жалующуюся девушку.Более года назад она подписала договор о сверхсрочной в МАГАВе, где командовала одним из подразделений пограничной полиции.Напомним, что в пятницу, 16 июня, три террориста совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.Также при нападении были ранены еще 2 служащих сил безопасности.Среди гражданских пострадали 22-летний мужчина и 40-летний мужчина, которые были эвакуированы в медицинский центр Шааре Зедека в стабильном состоянии после того, как они получили огнестрельные ранения.