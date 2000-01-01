17.06 19:57 MIGnews.com

Иерусалим: полиция арестовала 350 нелегалов

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Полиция арестовала более 350 палестинских нелегалов по делу о теракте в Иерусалиме. Подозреваемые были задержаны в субботу, 17 июня, в израильской столице. Крупная операция прошла в рамках теракта, совершенного у Ворот Шхем в Старом Городе, в пятницу, 16 июня.В полиции заявили, что аресты были произведены после того, как стало известно, что три исполнителя нападения находились в Израиле незаконно.Отмечается, что операция по поиску подозреваемых по делу о теракте будет продолжаться до завершения Рамадана.Напомним, что в пятницу, 16 июня, три террориста совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.Также 5 человек получили ранения.