17.06 20:58 MIGnews.com

Нетаниягу требует от ПА осуждения атаки в Иерусалиме

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал руководство ПА и мировое сообщество публично осудить теракт в Иерусалиме, совершенный в пятницу, 16 июня, жертвой которого стала 23-летняя служащая МАГАВа.Глава правительства потребовал от Палестинской автономии осудит кровавое нападение, заявив, что он "ожидает, что мировое сообщество сделает то же самое".Ранее специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов осудил теракт. Он заявил, что такого рода нападения не должны восхваляться, а те, кто совершил атаку, не должны звать "героями"."Такого рода террористические атаки должны быть осуждены всеми", - подчеркнул он.Также Биньямин Нетаниягу выразил глубокую скорбь и соболезнования в связи со смертью старшего сержанта Хадас Малки, которая трагически погибла от рук кровавого террориста.По поводу инцидента выразил свое мнение и министр обороны Израиля Авигдор Либерман. В свою очередь, он осудил руководство ПА за его, как он назвал, "оглушающее молчание" после атаки в Иерусалиме."Оглушающая тишина, исходящая от Палестинской автономии, после теракта в Иерусалиме и обвинения ФАТХ в том, что Израиль убил трех невинных людей, еще раз доказывают, что у нас не партнера в мирном процессе", - резюмировал Либерман.