17.06 08:21 MIGnews.com

ЦАХАЛ оцепил деревню в Иудее и Самарии после теракта

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Подразделения сил обороны Израиля оцепили деревню Дейр-Абу-Машаль на территории Иудеи и Самарии, около Рамаллаха в ночь на субботу, 17 июня, как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.Предполагается, что это место происхождения террористов, совершивших смертоносную атаку в пятницу вечером, 16 июня, в Иерусалиме, в результате чего от полученных ранений в больнице Хадасса скончалась сержант Хадас Малка, 23-летняя служащая МАГАВа.Напомним, что вооруженный ножом палестинец атаковал израильтянку у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима.По словам ЦАХАЛа, только гуманитарная помощь может получить доступ в деревню.