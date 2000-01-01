ЦАХАЛ оцепил деревню в Иудее и Самарии после теракта
Подразделения сил обороны Израиля оцепили деревню Дейр-Абу-Машаль на территории Иудеи и Самарии, около Рамаллаха в ночь на субботу, 17 июня, как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Предполагается, что это место происхождения террористов, совершивших смертоносную атаку в пятницу вечером, 16 июня, в Иерусалиме, в результате чего от полученных ранений в больнице Хадасса скончалась сержант Хадас Малка, 23-летняя служащая МАГАВа.
Напомним, что вооруженный ножом палестинец атаковал израильтянку у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима.
По словам ЦАХАЛа, только гуманитарная помощь может получить доступ в деревню.