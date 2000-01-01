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flickr/Israel Defense Forces 17.06 08:21   MIGnews.com

ЦАХАЛ оцепил деревню в Иудее и Самарии после теракта

Подразделения сил обороны Израиля оцепили деревню Дейр-Абу-Машаль на территории Иудеи и Самарии, около Рамаллаха в ночь на субботу, 17 июня, как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Предполагается, что это место происхождения террористов, совершивших смертоносную атаку в пятницу вечером, 16 июня, в Иерусалиме, в результате чего от полученных ранений в больнице Хадасса скончалась сержант Хадас Малка, 23-летняя служащая МАГАВа.

Напомним, что вооруженный ножом палестинец атаковал израильтянку у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима.

По словам ЦАХАЛа, только гуманитарная помощь может получить доступ в деревню.
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