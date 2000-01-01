17.06 09:28 MIGnews.com

ISIS взяла на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

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Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.Информационное агентство Amaq, находящееся в ведении группировки, сообщило, что атака "не была последней". Это первая террористическая атака в Израиле, ответственность за которую боевики ISIS когда-либо брали на себя.Ранее в пятницу, 16 июня, израильские силы безопасности застрелили трех палестинцев в возрасте 18-19 лет, жителей Иудеи и Самарии, которые атаковали в Иерусалиме. Атаки происходили одновременно в двух районах Иерусалима."Шахиды оставили ужас в сердцах евреев. И с помощью Аллаха эта атака не будет последней", - говорится в заявлении ISIS, в котором также отмечается, что"евреям следует ожидать уничтожения их страны" боевиками ISIS.Тем не менее, террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, отрицает заявления ISIS, заявив, что атаку совершили трое палестинцев, а не боевики ISIS."Утверждения ISIS - попытка запутать. Атака была совершена 2 палестинцами из Народного фронта освобождения Палестины и членом ХАМАСа", - утверждает ХАМАС.На данный момент известно, что установлены личности 2 террористов.Также сообщалось, что были ранены еще 2 служащих сил безопасности, а также 22-летний мужчина и 40-летний мужчина, которые были эвакуированы в медицинский центр Шааре Зедека в стабильном состоянии после того, как они получили огнестрельные ранения."Сейчас проходит третий этап Рамадана, и чем ближе мы к концу праздника, тем более чувствительной становится ситуация. Нам придется принимать трудные решения. Сегодня вечером мы проведем ситуационную оценку с силами безопасности, и возможно, могут быть серьезные последствия в отношении вопроса о Рамадане, который заканчивается через десять дней", - заявил начальник полиции Иерусалима Йорам Халеви.