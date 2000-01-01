17.07 15:10 MIGnews.com

"Металлоискатели не станут палочкой–выручалочкой"

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После последнего теракта на Храмовой горе могут появиться и камеры наблюдения и металлоискателиУзи Розен, генерал-майор полиции (в запасе)Храмовая гора находится под израильским суверенитетом. Между тем, за порядком на горе следит мусульманская религиозная организация ВАКФ, котрая решает, кого допускать на Храмовую гору, а кого нет... С одной стороны, - налицо противоречие. Но ситуация такова, что Храмовая гора находится под израильским суверенитетом. И наше государство несет ответственность как за все, что происходит в Израиле, так и за все, что происходит в Иерусалиме и, конечно, на Храмовой горе.Организация ВАКФ, то есть, правительство Иордании, несет ответственность за религиозные правила, которые установлены мусульманами на территории Храмовой горы. Понятно, что ВАКФ не может спорить с суверенным государством о том, что касается государственной безопасности. В качестве примера: в прошлую пятницу силы внутренней израильской безопасности, включая полицию, вошли на Храмовую гору и провели там обыск, в том числе и в офисах организации ВАКФ. Важный вопрос в том, как оружие попало на Храмовую гору. Мы не можем герметично закрыть все входы на Храмовую гору, поскольку стремимся сохранить существующий статус-кво. Год назад государство Израиль предложило поставить видеокамеры наблюдения на Храмовой горе. Но Иордания и палестинцы выступили против этого решения, и Израиль решил не настаивать. На практике, камер там и сейчас нет, что совершенно не помогает нашим силам безопасности. Сейчас, после последнего теракта, я думаю, что на Храмовой горе появятся и металлоискатели, и камеры наблюдения.Важно понимать, что металлоискатели не могут стать волшебной палочкой – выручалочкой. Нужно проводить обыски в помещениях на Храмовой горе, селективно, конечно, но иногда следует обыскивать и людей, которые проходят на Храмовую гору. Может быть, даже и женщин. Ведь под одеждой мусульманских женщин можно спрятать все, что угодно. Так что их тоже необходимо обыскивать. Это должны делать женщины – полицейские. Особая важность - в сборе оперативной информации. А сами по себе металлоискатели вовсе не панацея от всех бед. Вы же понимаете, что на пятничную молитву на Храмовую гору приходят десятки тысяч человек. Как можно проверить всех? Невозможно. А как знать, кого именно проверять? Это как раз и есть самая большая проблема. Например, во время праздника Рамадан на Храмовую гору приходят порядка 100 тысяч человек. И надо быть готовыми ко всему. Одни металлоискатели не спасут ситуацию. Возле каждой такой установки должны быть люди, которые проверяют, люди, которые охраняют тех, кто проверяет и готовы к быстрому реагированию. Так что сами эти точки тоже в одночасье становятся слабым местом.Нужны технологические и человеческие ресурсы. Нужно подготовить людей, научить их. Работа огромной сложности в многотысячной, зачастую враждебно настроенной толпе. Слышал о том, что призывают создать особую комиссию после последнего теракта. Но, на мой взгляд, профессионалы полиции, службы общей безопасности (ШАБАК) вполне могут справиться с расследованием собственными силами. Есть достаточно подготовленных специалистов высокого уровня в полиции ив ШАБАКе.Думаю, что никто не может обещать, ни при каких условиях, что ничего подобного не повторится. И я не говорю это с тем, чтобы ни у кого не оставалось иллюзий. Опыт показывает, что мы, и никакая другая страна, кстати, не может создать положение, при котором воцарится полная тишина во веки веков.Но мы в состоянии создать длительные интервалы тишины, будучи все время готовыми к быстрому реагированию, обновляя арсенал, как технологический, так и информационный, учась новым способам охраны и создания крепкого круга безопасности. И, если что-то происходит, быть готовыми отреагировать правильно и максимально быстро. Северное крыло исламского движения объявлено вне закона. Тем не менее шейх Раед Салах продолжает свою подстрекательскую деятельность. А террориситы идут убивать, когда мозги им промыты подстрекательством и ненавистью. Думаю, что полиция все время следит шейхом Салахом. Он постоянно действует на грани. Силы безопасности ждут его ошибки - чтобы задержать. Ведь у нас в стране демократия и свобода слова. Мы, блюстители порядка, тоже все время балансируем на грани – между тем, что позволяет закон и личной свободой граждан. Хотя, честно говоря, иногда так хочется применить силу... Но - нельзя. Мы обязаны действовать в рамках закона. И если вдруг наши силы безопасности заметят за шейхом явные противозаконные действия или выступления, то, вне всякого сомнения, они применят предусмотренные законом меры пресечения против шейха Салаха.