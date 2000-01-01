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В знак протеста: мусульмане избегают Храмовую гору | Фото: Thinkstock17.07 17:40   MIGnews.com

В знак протеста: мусульмане избегают Храмовую гору

Израильские арабы прислушались к призывам не входить на Храмовую гору. Так, в понедельник, 17 июля, недовольные арабы устроили протест снаружи после того, как власти установили металлоискатели на входе в проблемный комплекс в ответ на недавний теракт в Иерусалиме.

По сообщениям Аруц Шева, сегодня на горе находились исключительно туристы и молящиеся евреи, в то время как мусульмане вновь молились за пределами площадки, так как они не желали проходить через металлоискатели.

Вместо этого арабы устроили протест против их установки.

Около полудня за пределами обоих входов на Храмовую гору молилось несколько сотен человек. После молитвы недовольные мусульмане начали протесты, выкрикивая: "Мечеть Акса, мы жертвуем наши души и нашу кровь!"

Полиция попытались угомонить толпу.

Напомним, что в воскресенье, 16 июля, на входе на Храмовую Гору в Старом Городе Иерусалима началась установка металлоискателей.

Израильские власти приняли данное решение после того как 14 июля три террориста открыли огонь у Львиных ворот. Жертвами теракта два израильских полицейских.
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