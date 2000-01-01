17.07 07:02 MIGnews.com

Израиль: в мечеть бросили гранату

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Полиция сообщает о том, что в мечеть деревни Марар на севере Израиля минувшей ночью бросили гранату. После этого мечеть была обстреляна из огнестрельного оружия.В результате инцидента никто не пострадал.Полиция заявила, что в деревне размещены ее силы “открыто и скрыто” в целях “поддержания чувства безопасности и предотвращения столкновений”.Это - второй подобный случай за неделю. Первый раз в мечеть бросили гранату 15 июля, после того, как молодая обитательница деревни опубликовала пост, поддержавший террористическую атаку у Львиных Ворот.