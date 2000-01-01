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Израиль: в мечеть бросили гранату 17.07 07:02   MIGnews.com

Израиль: в мечеть бросили гранату

Полиция сообщает о том, что в мечеть деревни Марар на севере Израиля минувшей ночью бросили гранату. После этого мечеть была обстреляна из огнестрельного оружия.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция заявила, что в деревне размещены ее силы “открыто и скрыто” в целях “поддержания чувства безопасности и предотвращения столкновений”.

Это - второй подобный случай за неделю. Первый раз в мечеть бросили гранату 15 июля, после того, как молодая обитательница деревни опубликовала пост, поддержавший террористическую атаку у Львиных Ворот.
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