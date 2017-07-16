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Столкновения с силами безопасности у Мусорных Ворот 17.07 07:12   MIGnews.com

Столкновения с силами безопасности у Мусорных Ворот

Минувшей ночью продолжались массовые беспорядки и столкновения арабов с израильскими силами безопасности в Старом Городе.

В ходе драк с полицией ранены 18 человек, арестованы четверо. Три человека эвакуированы в больницы.




Арабы, подстрекаемые Вакфом и руководством аль-Аксы, протестуют против новых мер безопасности, введенных на Храмовой Горе после убийства двух израильских полицейских 14 июля.
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