17.07 07:12 MIGnews.com
Столкновения с силами безопасности у Мусорных Ворот
Минувшей ночью продолжались массовые беспорядки и столкновения арабов с израильскими силами безопасности в Старом Городе.
В ходе драк с полицией ранены 18 человек, арестованы четверо. Три человека эвакуированы в больницы.
Арабы, подстрекаемые Вакфом и руководством аль-Аксы, протестуют против новых мер безопасности, введенных на Храмовой Горе после убийства двух израильских полицейских 14 июля.
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