17.07 07:12 MIGnews.com

Столкновения с силами безопасности у Мусорных Ворот

#شاهد : قوات الإحتلال تهاجم المعتصمين أمام باب الأسباط في مدينة #القدس المحتلة . pic.twitter.com/eoOBAQYw0y — 48 الإخبارية (@48nnews) July 16, 2017

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Минувшей ночью продолжались массовые беспорядки и столкновения арабов с израильскими силами безопасности в Старом Городе.В ходе драк с полицией ранены 18 человек, арестованы четверо. Три человека эвакуированы в больницы.Арабы, подстрекаемые Вакфом и руководством аль-Аксы, протестуют против новых мер безопасности, введенных на Храмовой Горе после убийства двух израильских полицейских 14 июля.