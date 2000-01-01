17.07 08:07 MIGnews.com

Жители Умм эль-Фахм не верят в теракт в Старом Городе

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Второй канал израильского ТВ опубликовал репортаж из арабского города Умм эль-Фахм, три выходца из которого расстреляли офицеров МАГАВа у ЛЬвиных Ворот в Иерусалиме 14 июля.Большинство жителей города осуждают атаку и называют ее “опасной и ненужной”. В то же время, есть и те, кто оправдывает атаку, или отрицает сам факт ее совершения.Житель города Биляль Агбария утверждает: “У нас, у арабов - право контроля над Иерусалимом. Мы его не отдадим. Вы знаете эту реальность - мы будем его защищать”.Агбария также не верит в то, что террористическая атака вообще произошла: “Я не видел террористической атаки, я не видел лиц. Я не верю государству, потому что Государство Израиль учило меня ему не верить”.На настоящий момент неизвестно, знал ли кто-то из жителей города о возможности подготовки подобной атаки.Другой житель Умм эль-Фахм, Джилаль Махажна говорит: “Мы хотим тишины и спокойствия”. На вопрос о том, осуждает ли он атаку, Джилаль ответил: “Нелегальное оружие в арабском секторе следует изъять. Чувства у нас здесь нехорошие. Никто не хотел подобной атаки. Она - результат отчаяния и пренебрежения”.Но многие молодые люди утверждают, что “ради аль-Аксы” разрешено все - даже убийство полицейских.Руководство города и фракции Объединенный Арабский список осудили теракт, но также “скорбят”. Они говорят: “Пока продолжится оккупация, продолжится и кровопролитие”.