17.07 09:01 MIGnews.com

Вакф объявил бойкот Храмовой Горе

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Мусульманские лидеры отказываются подниматься на Храмовую Гору в Иерусалиме - до тех пор, пока на входах установлены металлоискатели и посетители должны проходить проверку безопасности.Храмовая Гора утром 17 июля открылась для посетителей - но мусульмане на нее не идут. На Гору поднимаются в основном туристы и евреи.Вчера, 16 июля, мусульмане также отказались проходить проверку безопасности.Юридический советник Вакфа Джамаль Абу Туами дал интервью радио Галей ЦАХАЛ. Ему указали на то, что даже вокруг главной святыни ислама - Кааба в мекке установлены камеры наружного наблюдения и металлоискатели. Он ответил: “Мы не позволим этого на Храмовой Горе”.Абу Туами сказал: “Год или два назад были предприняты попытки установить камеры в комплексе мечетей, и это не работало. Вакф чувствует, что он теряет контроль над святыней. Это, с моей точки зрения, одинаково неприемлемо и для мусульман, и для евреев Иерусалима”.