18.08 11:17 MIGnews.com

Подробности плана теракта в Иерусалиме

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Обвинительный акт против арабского террориста, совершившего атаку две недели назад, будет подан в четверг, 17 августа.Напомним, что араб и двое других подозреваемых были арестованы в воскресенье вечером, 13 августа. Задержанные подозреваются в нападении с зажигательной бомбой на частный автомобиль сотрудников службы безопасности две недели назад.Расследование показывает, что подозреваемый не только совершил действия, о которых идет речь, но и планировал их заранее.Так, араб и его подельщики заметили автомобиль сотрудников безопасности, движущееся около центрального транспортного кольца, и замедлили ход. После чего, один из террористов вылил легковоспламеняющуюся жидкость на капот и ветровое стекло автомобиля, а затем бросил на него спичку.Через несколько секунд транспорт вспыхнул, но к счастью силовики успели выскочить из машины.В результате нападения никто не пострадал. Однако, транспортное средство было полностью уничтожено.Все трое подозреваемых были арестованы без возможности внесения залога до завершения разбирательства.Отмечается, что двое из задержанных оказались братьями.