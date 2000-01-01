Подробности плана теракта в Иерусалиме

Обвинительный акт против арабского террориста, совершившего атаку две недели назад, будет подан в четверг, 17 августа.
Напомним, что араб и двое других подозреваемых были арестованы в воскресенье вечером, 13 августа. Задержанные подозреваются в нападении с зажигательной бомбой на частный автомобиль сотрудников службы безопасности две недели назад.
Расследование показывает, что подозреваемый не только совершил действия, о которых идет речь, но и планировал их заранее.
Так, араб и его подельщики заметили автомобиль сотрудников безопасности, движущееся около центрального транспортного кольца, и замедлили ход. После чего, один из террористов вылил легковоспламеняющуюся жидкость на капот и ветровое стекло автомобиля, а затем бросил на него спичку.
Через несколько секунд транспорт вспыхнул, но к счастью силовики успели выскочить из машины.
В результате нападения никто не пострадал. Однако, транспортное средство было полностью уничтожено.
Все трое подозреваемых были арестованы без возможности внесения залога до завершения разбирательства.
Отмечается, что двое из задержанных оказались братьями.