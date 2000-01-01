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Арабского террориста поймали после публикации завещания 17.10 11:01   MIGnews.com

Арабского террориста поймали после публикации завещания

Силы МАГАВа и бойцы ЦАХАЛа минувшей ночью задержали обитателя лагеря палестинских беженцев Джалазон.

30-летний палестинец опубликовал “завещание” в социальных сетях и намеревался совершить теракт против евреев.

Минувшей ночью подразделения полиции и армии были подняты по тревоге и прочесывали районы вокруг Бейт-Эль и Гиват Асаф в поисках террориста. Он был обнаружен в собственном доме и арестован.

Израильская полиция заявила, что “после публикации в социальных сетях завещания и прощания с родными появилось подозрение о том, что палестинский террорист намерен совершить террористическую атаку. Его удалось задержать до того, как он попытался реализовать свои планы”.
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