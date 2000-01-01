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Youtube/ скриншот с видео17.10 16:13   MIGnews.com

"ПА является террористической организацией"

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") назвал Палестинскую администрацию "террористической организацией". При этом он подчеркнул, что Израиль не должен вести переговоры с "правительством, объединившемся с ХАМАСом".

В преддверии сегодняшнего заседания кабинета министров, лидер партии "Еврейский дом" заявил, что "палестинское руководство, которое полагается на ХАМАС, стало национальным террористическим правительством".

"Израиль не должен вести переговоры с таким руководством", - отметил Беннет.

По словам министра просвещения, "ХАМАС продолжает планировать убийства израильтян и строить террористические туннели". При этом он подчеркнул, что группировка "ставит перед собой цель уничтожить Государство Израиль".
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