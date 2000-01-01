17.10 17:23 MIGnews.com

Нетаниягу отказался заморозить все контакты с ПА

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отказался заморозить все контакты с Палестинской администрацией в рамках соглашения по примирению с ХАМАСом.По сообщениям Times of Israel, об этом он объявил министрам в понедельник, 16 октября, на заседании кабинета безопасности.Глава правительства заявил, что несмотря на то, что Израиль не признает заключенной сделки между ФАТХ и ХАМАСом, он не намерен "прекращать все контакты" с Палестинской администрацией.Хотя Нетаниягу ранее комментируя сделку, заявил, что "это не приближает мир, а отдаляет его", он подчеркнул, что в интересах Израиля все же поддержать подписанное соглашение с целью предотвратить гуманитарный кризис в Газе.Это в свою очередь, вызвало бурную реакцию у министра просвещения Нафтали Беннета ("Еврейский дом").Так, лидер партии "Еврейский дом" раскритиковал решение Нетаниягу и заявил, что сделка превратила ПА в "террористическую организацию".