17.10 18:58 MIGnews.com

Террорист, напавший на охранника, получил еще 2 года тюрьмы

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Террорист ХАМАСа, отбывающий заключение в израильской тюрьме, приговорен к двум годам лишения свободы за нападение на охранника. Так, в феврале прошлого года, Халид Силави совершил нападение с отверткой на охранника тюрьмы.Инцидент произошел в тюрьме "Нафха", что на юге Израиля, 1 февраля 2016 года.Террорист напал на охранника у двери тренажерного зала. Орудие нападения Халид спрятал в носке. Когда охранник открыл дверь, заключенный напал на него.В результате инцидента мужчина получил ранения в грудь и торс.В 2013 году Халид Силави был приговорен к 18 годам заключения по обвинению в террористической деятельности группировки.В минувшее воскресенье, террорист ХАМАСа был приговорен еще к двум годам тюрьмы за нападение на охранника.