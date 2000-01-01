17.10 19:40 MIGnews.com

Кабинет: никаких переговоров, пока ХАМАС не разоружится

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Правительство Израиля отказывается вести переговоры с организацией целью которой, является уничтожение Еврейского Государства. Министры военно-политического кабинета провели второе заседание за последние 24 часа.На повестке дня стоял вопрос действий Израиля на соглашения о внутреннем примирении между ХАМАСом и ФАТХом."В продолжение предыдущих решений правительство Израиля не будет проводить дипломатические переговоры с палестинским руководством, опирающимся на террористическую организацию ХАМАС, которая призывает к уничтожению Израиля", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания.В сообщении отмечается, что проведение переговоров не будет до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:ризнание ХАМАСом Израиля и прекращение им террора в соответствии с требованиями ближневосточного квартета.- Разоружение ХАМАСа.- Возвращение тел солдат ЦАХАЛа и возвращение израильских мирных жителей, удерживаемых в Газе.- Осуществление палестинской администрацией контроля безопасности в секторе Газа в полной мере, включая КПП, и пресечение контрабанды.- Дальнейшее разрушение палестинской администрацией террористической инфраструктуры ХАМАС в Иудее и Самарии.- Разрыв отношений между ХАМАСом и Ираном.- Осуществление передачи средств и гуманитарных поставок в Газу только через ПНА и механизмы, созданные для этой цели.Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом"), который призвал провести заседание по данному вопросу, приветствовал решение кабинета министров."Сегодня кабинет безопасности принял стратегическое решение, определяющее основные условия для [проведения] любых переговоров. В рамках объединения Махмуда Аббаса с террористической организацией, Израиль не приступит к политическим переговорам, пока ХАМАС полностью не разоружится", - заявил лидер партии "Еврейский дом".Также Беннет приветствовал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о принятии резолюции, согласно которой ПА рассматривается как "террористическая организация", "поскольку любое другое решение узаконило бы группировку ХАМАС, целью которой является уничтожение Израиля".Ранее, глава израильского правительства заявил, что несмотря на то, что Израиль не будет сотрудничать с новым правительством ПА, он не намерен "прекращать все контакты " с Палестинской администрацией.