18.01 12:02 MIGnews.com

12 часов в Дженине: прорыв, позволивший найти убийц ХАМАСа

#شاهد.. اثار الهدم في ثلاثة منازل تتبع لعائلة جرار في جنين pic.twitter.com/PNNggFchLK — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) January 18, 2018

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