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12 часов в Дженине: прорыв, позволивший найти убийц ХАМАСа 18.01 12:02   MIGnews.com

12 часов в Дженине: прорыв, позволивший найти убийц ХАМАСа

Портал ynet сообщает подробности ночной операции израильских сил безопасности в Дженине.

Ночная операция, в результате которой был убит глава террористический банды, убившей раввина Разиеля Шебаха из Хавот Гилад, началась благодаря рейду бригады Гивати две недели назад.

В начале расследования атаки полиция пришла к выводу, что убийцы не бежали в соседний Шхем, но на север - в Дженин. После того, как кольцо охоты на террористов сжалось, в Дженине был обнаружен брошенный членами банды автомобиль.

Руководство сил безопасности приняло решение начать одновременную охоту на террористов как только о них будет получена свежая информация. В операции принимали участие пилоты ВВС. Операция продолжалась более 12 часов. Она проходила в двух разных районах Дженина.

В результате операции арестованы несколько подозреваемых в терроризме. Их в настоящий момент допрашивает ШАБАК.
12 часов в Дженине: прорыв, позволивший найти убийц ХАМАСа
Операция продолжается в настоящий момент. В Дженине и в окрестностях города находятся сотни израильских солдат.

В ходе операции был разрушен дом глава банды, Ахмеда Джарара, и примыкавший к нему дом его дяди. Палестинские источники сообщают об уничтожении еще двух домов, также принадлежащих клану Джарар.



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