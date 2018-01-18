12 часов в Дженине: прорыв, позволивший найти убийц ХАМАСа
Портал ynet сообщает подробности ночной операции израильских сил безопасности в Дженине.
Ночная операция, в результате которой был убит глава террористический банды, убившей раввина Разиеля Шебаха из Хавот Гилад, началась благодаря рейду бригады Гивати две недели назад.
В начале расследования атаки полиция пришла к выводу, что убийцы не бежали в соседний Шхем, но на север - в Дженин. После того, как кольцо охоты на террористов сжалось, в Дженине был обнаружен брошенный членами банды автомобиль.
Руководство сил безопасности приняло решение начать одновременную охоту на террористов как только о них будет получена свежая информация. В операции принимали участие пилоты ВВС. Операция продолжалась более 12 часов. Она проходила в двух разных районах Дженина.
В результате операции арестованы несколько подозреваемых в терроризме. Их в настоящий момент допрашивает ШАБАК.
Операция продолжается в настоящий момент. В Дженине и в окрестностях города находятся сотни израильских солдат.
В ходе операции был разрушен дом глава банды, Ахмеда Джарара, и примыкавший к нему дом его дяди. Палестинские источники сообщают об уничтожении еще двух домов, также принадлежащих клану Джарар.