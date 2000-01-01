18.01 13:58 MIGnews.com

Сын лидера ХАМАСа не был убит во время рейда в Дженине

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Палестинское министерство здравоохранения опровергло ранее распространенную информацию о том, что в ходе осады дома клана Джарар в Дженине был убит сын видного террориста ХАМАСа Насера Джарара, Ахмед Джарар.Ахмеда Джарара считают организатором убийства Разиеля Шеваха в Хават Гилад.По данным палестинских представителей, в ходе перестрелки с МАГАВом убит не Ахмед, а его двоюродный брат, племянник Насера, 21-летний Ахмед Исмаил Мухаммед Джарар.