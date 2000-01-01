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Ликвидирован убийца Разиеля Шеваха 18.01 07:10   MIGnews.com

Ликвидирован убийца Разиеля Шеваха

В ходе совместной операции полицейского спецназа (Ямам), ШАБАКа и ЦАХАЛа в Дженине были идентифицированы и локализованы террористы, совершившие убийство Разиеля Шеваха в Хават Гилад.

После того, как террористы были окружены, завязалась ожесточенная перестрелка. В ходе перестрелки один солдат МАГАВа был тяжело ранен, еще один получил легкие ранения. Оба эвакуированы в госпиталь. Тяжело раненный находится в критическом состоянии. В госпитале его состояние стабилизировалось, и сейчас его жизнь - вне опасности.

Командир МАГАва посетил раненных солдат в госпитале. Полиция заявила: “Спецназ израильской полиции, вместе с различными другими организациями безопасности продолжает неустанно преследовать тех, кто пытается причинить ущерб безопасности Государства Израиль”.

Ликвидирован убийца Разиеля Шеваха

Палестинское министерство здравоохранения идентифицировало убитого как Ахмеда Джарара, оперативника ХАМАСа и сына высокопоставленного командира ХАМАСа Насера Джарара, ликвидированного силами безопасности в 2002 году.

Другие участники террористической ячейки арестованы.

Детали столкновения в Дженине, в результате которого был убит Джарара и ранены солдаты МАГАВа, в настоящий момент запрещены к публикации.
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