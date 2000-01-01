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`Мы достанем террористов везде` 18.01 07:39   MIGnews.com

"Мы достанем террористов везде"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал арест убийц Разиэля Шеваха. Либерман заявил: “Я поздравляю бойцов спецназа , приветствую их храбрость и желаю им скорейшего выздоровления. Мы достанем террористов везде”.

Министр образования Нафтали Беннет заявил: “Пусть каждый террорист знает , что у него нет убежища, что Государство Израиль будет преследовать его до тех пор, пока он будет захвачен или ликвидирован. Я поздравляю спецназа с этой храброй и успешной операцией и желаю быстрого выздоровления и поправки раненым бойцам”.
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