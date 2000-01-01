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18.06 14:33   MIGnews.com

Нетаниягу: Аббас осуждает МАГАВ, но восхваляет террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на заседании кабинета министров, где на повестке дня обсуждалась тема теракта в Иерусалиме, в результате которого погибла служащая МАГАВа Хадас Малка.

В ходе своего выступления в воскресенье утром, 18 июня, глава правительства заявил:

"От имени правительства и народа Израиля я выражаю глубокие соболезнования родным и близким старшего сержанта пограничной охраны МАГАВ Адас Малки, да будет благословенна её память. Их скорбь - наша скорбь, их горе - горе всего народа. Адас была молода и полна жизни. Она была проникнута сознанием ответственности своей миссии по защите государства Израиль. Она пользовалась любовью и доверием командиров. Она, как и её подруга Адар Коэн, погибла в решительной схватке с жаждущими крови террористами. Смерть не разлучила Адас и Адар. Они навсегда останутся связанными своим героизмом, проявленным во имя народа и государства.

В пятницу силы безопасности начали действия в районе деревни, из которой вышли террористы, и подготовку к разрушению их домов. Мы отменили разрешения на въезд в Израиль, предоставленные палестинцам по случаю праздника Рамадан. Я поручил полиции усилить меры безопасности и проводить тщательные проверки в районе Дамасских ворот.

Вместо того, чтобы осудить этот теракт, организация ФАТХ, во главе которой стоит Абу-Мазен, распространила его заявление, в котором Аббас осудил действия пограничников, уничтоживших террористов, и представил убийц героями. Видимо, нет предела лжи и бесстыдству. Палестинская администрация, отказывающаяся осудить убийц, выплатит компенсации их семьям.

Я призываю мировые государства осудить убийство и его восхваление и потребовать от Палестинской автономии немедленного прекращения выплат семьям террористов, что только поощряет терроризм".
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