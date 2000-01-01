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Эрдан: партнеры по мирному процессу не восхваляют убийц 18.06 16:07   MIGnews.com

Эрдан: партнеры по мирному процессу не восхваляют убийц

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан подверг резкой критике власти Палестинской автономии, отказывающиеся осудить комбинированную террористическую атаку.

Эрдан, в интервью второму каналу израильского ТВ заявил: “Идет непрекращающееся подстрекательство в отношении всего, что имеет отношение к Иерусалиму и Храмовой Горе. Партнеры по мирным переговорам не дают легитимации подобным бойням, и кто бы это не делал, он не может считаться партнером по мирному процессу”.
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