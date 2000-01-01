18.06 15:58 MIGnews.com

Палестинцы могут "завладеть" еще одной еврейской святыней

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Палестинская администрация обратилась в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО с просьбой признать Старый город Хеврона, включая еврейскую святыню пещеру Махпела (Патриархов), объектом Всемирного наследия, принадлежащего палестинцам.Рамалла заявила, что религиозный объект находится под угрозой уничтожения "оккупантами". Как правило процедура признания объектов Всемирным наследием занимает несколько лет, однако аргумент в качестве угрозы уничтожения может значительно ускорить эту процедуру.Кроме того, Израиль обвинили в строительных работах на территории объекта, тогда как в Иерусалиме заявили, что возведение бетонной площадки перед пещерой является незначительным дополнением к ней и было согласовано с Исламским советом, ВАКФом.Ежегодный съезд комитета состоится 1 июля в польском Кракове. В него входят 21 страна, отношения Израиля с которыми традиционно являются достаточно проблематичными: Финляндия, Польша, Португалия, Хорватия, Турция, Азербайджан, Индонезия, Филиппины, Корея, Вьетнам, Казахстан, Тунис, Кувейт, Ливан, Буркина-Фасо, Зимбабве, Ангола и Танзания.Стоит отметить, что каждый запрос в комитет Всемирного наследия сопровождается экспертной оценкой рекомендационного характера. Однако, даже несмотря на то, что когда в 2012 и 2014 году такие оценки были не в пользу палестинцев, под давлением арабских стран ЮНЕСКО внесла церковь Рождества Христова и Иерусалимские террасы в список объектов Всемирного наследия ПА.Около месяца назад израильская делегация в ЮНЕСКО во главе с послом Кармелем Шамой ха-Коэн приступили к усилиям по срыву намерений палестинцев.