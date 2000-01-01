18.06 18:59 MIGnews.com

Абу Мазен упразднит Управление ПА по делам заключенных

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Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас распорядился распустить расположенное в секторе Газа управление ПА по делам заключенных и освобожденных заключенных. Об этом пишет газета "Маарив", ссылаясь на заявление официальных источников палестинским СМИ.Так, Абу Мазен якобы приказал упразднить управление, объединив его с министерством внутренних дел в отдельную структуру. Такой шаг, по словам источников СМИ, он был вынужден совершить в свете "взаимопонимания" с Белым домом и в рамках выстраивания доверия со стороны администрации США Дональда Трампа.Официально свое решение Аббас должен будет представить как один шаг из возглавленной им стратегии по экономии бюджета и выхода из экономического кризиса, ставшего центральным и одним из самых взрывоопасных вопросов на повестке дня палестинского руководства.