18.06 20:07 MIGnews.com

"Теракт в Иерусалиме - наш крупнейший операционный провал"

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Несмотря на то, что израильские службы безопасности традиционно считаются одними из лучших в мире, число арабских терактов регулируется отнюдь не Армией обороны Израиля, а настроениями на "арабской улице", заявил в интервью "Аруц Шеве" бригадный генерал Арье Амит."Как бы высокомерно мы не считали себя теми, кто влияет на это, единственное, в чем мы действительно разбираемся – в особенности это касается службы безопасности ШАБАК, а потом полиции и армии – это сбор разведданных.Но именно "палестинская улица" задает темп (терактам – ред.). Она решает, когда быть эскалации, а когда нет, основываясь на политических событиях и перепадах настроений … и месяц Рамадан уже несколько лет является проблемным", - сказал он.Генерал Амит напомнил о том, что в течение священного для мусульман месяца ежедневно накаляется религиозная напряженность, а ситуация становится более нервной. Возникает некий замкнутый круг – из-за опасности насилия силы безопасности вводят новые ограничения, которые накаляют обстановку в арабском секторе и приводят в тому, что арабская молодежь хватается за ножи."Вспомните, что террористы, убившие нашу любимую солдатку, явились сюда без разрешений. Они пересекли городскую черту незаконно и при этом чувствовали себя как дома", - добавляет он.Для снижения рисков, по уверению Арье Амита, существует еще множество возможностей, первоочередной из которых является "продолжение невообразимой работы по сбору разведданных"."Многие инциденты не произошли, потому что мы знаем, как правильно использовать разведданные. Но мы должны понимать и то, что есть вещи, которые находятся вне нашего контроля. Пока их лидеры не будут с нами сотрудничать, ситуация будет накаляться изнутри до тех пор, пока опять не взорвется", - констатирует генерал.И хотя Амит называет меры безопасности в столице Израиля одними из лучших в мире, его не покидает чувство, что теракт был "крупнейшим операционным провалом", в частности он имеет в виду то, что террористы могут нападать на сотрудников МАГАВа."Это не должно было закончиться, так, как закончилось", - заявил военный.На счет отсутствия всяческого осуждения террора со стороны палестинского руководства израильский генерал советует не тратить слов впустую."У меня есть много жалоб на наше руководство, но палестинское руководство по-настоящему ужасно, злобно и непрофессионально. У него не хватает честности перед палестинским народом. Поэтому я лично не ожидаю от него ничего хорошего", - резюмировал он.