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Из-за теракта: Израиль лишил палестинцев поблажек 18.06 20:33   MIGnews.com

Из-за теракта: Израиль лишил палестинцев поблажек

На фоне двойного теракта в Старом городе Иерусалима, стоившего жизни 23-летней израильтянки из МАГАВа Хадас Малки, правительство отзывает действие разрешений на въезд в страны, которые были выданы 200 тысячам жителей Иудеи, Самарии и сектора Газа. Об этом сообщили на арабоязычной странице КОГАТ в Facebook.



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о подготовке к сносу домов трех террористов и об усилении мер безопасности при входе в Старый город.

Напомним, что перед Рамаданом 250 тысячам жителям Иудеи и Самарии были выданы разрешения посетить Израиля, как мера доброй воли по случаю священного для мусульман месяца. Кроме того, также были выданы 100 жителям сектора Газа были выданы разрешения на молитву в мечети Аль-Акса. Как отметили в КОГАТе, их действие остается в силе.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", но ХАМАС и Народный фронт освобождения Палестины оспорили данные претензии, заявив, что террористы были их членами, а "коллеги" из ISIS лишь хотят присвоить себе их заслуги.
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