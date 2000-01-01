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ХАМАС: мы не ждем и не хотим войны с Израилем | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.06 21:25   MIGnews.com

ХАМАС: мы не ждем и не хотим войны с Израилем

Боевики ХАМАСа не готовятся к новому военному конфликту с Израилем, об этом, как пишет агентство Reuters, заместитель главы палестинской группировки Халиль аль-Хайя заявил журналистам 18 июня в Газе.

"Мы, ХАМАС, не инициируем и ждем войны. Это наша политическая позиция. Мы не ожидаем начала войны, потому что ни мы, ни оккупация в ней совершенно не заинтересованы", - заявил руководитель организации.

Аль-Хайя добавил, что ХАМАС сотрудничает с Египтом над обеспечением безопасности на границе.

"Обеспечение границ – это наш взаимный интерес. Мы в этом очень заинтересованы, и у нас есть решимость и способность предотвращать любой ущерб отношениям Египта и Газы", - отметил араб.
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