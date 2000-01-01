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После металлоискателя молитвы верующих - недействительны 18.07 10:16   MIGnews.com

После металлоискателя молитвы верующих - недействительны

Палестинские СМИ продолжают распространять фальшивую информацию о том, что муфтий Иерусалима якобы сказал, что молитвы лиц, прошедших проверку на входе на Храмовую Гору будут считаться недействительными.

Муфтий Иерусалима Мухаммед Хуссейн в интервью порталу panet.co.il заявил, что ничего подобного не говорил.

Муфтий, однако, продолжает отказываться проходить проверку и призывает других этого не делать.

По словам муфтия, установление металлоискателей является “издевательством над верующими” и “нарушением принципа свободы вероисповедания”.

Муфтий заявил, что данные меры противоречат сложившемуся статус-кво и противоречат международным соглашениям. Муфтий заявил, что иорданское правительство и арабские государства работают над тем, чтобы металлоискатели с Храмовой Горы убрали.
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