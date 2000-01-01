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Спикер Кнессета яростно атаковал иорданского коллегу 18.07 13:53   MIGnews.com

Спикер Кнессета яростно атаковал иорданского коллегу

В понедельник спикер Кнессета Юлий Эдельштейн подверг резкой критике главу парламента Иордании Атефа Тарауна за то, что он восхваляет террористов, застреливших двух полицейских в Иерусалиме. Также политик, в довольно грубой форме обратился к Тарауну.

Эдельштейн заявил: "Г-н Тараун, самое основное требование к вам, как общественному деятелю и как человеку - решительно осудить это отвратительное преступление". Спикер Кнессета также добавил: "Вы должны были быть среди первых, кто против насилия и тех, кто оскверняет святые места! И если вы не собираетесь осуждать, было бы лучше, если бы вы просто заткнулись!"

Юлий Эдельштейн заявил, что непостижимо, чтобы настолько важная политическая фигура в стране, с которой у нас подписан мирный договор, должен поощрять убийство израильских граждан.

Согласно информации СМИ, парламент Иордании также подверг критике Израиль за закрытие Храмовой горы. Так, Атефа Тараун заявил: "Да снизойдет милость Аллаха на шахидов, которые оросили своей кровью священную землю".

Политик также обвинил Израиль в нападении, утверждая, что "оккупация" Иерусалима и Западного берега являются причинами убийства.
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