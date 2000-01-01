18.07 15:55 MIGnews.com

ФАТХ призвал арабов ко "Дню ярости"

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Палестинское движение ФАТХ призвало палестинцев в Восточном Иерусалиме и Самарии к массовым протестам против принятых Израилем мер безопасности на Храмовой горе, так называемому "Дню ярости".Ожидается, что массовые протесты пройдут в среду, 19 июля.Призыв партии, главой которой является председатель ПА Махмуд Аббас, был сделан после того, как протестующие арабы снаружи Храмовой горы столкнулись с израильскими силами безопасности минувшей ночью.В свою очередь, Танзим, военизированное молодёжное крыло ФАТХ, объявило что, пятничные молитвы пройдут в центрах палестинских городов. В частности, проповеди будут посвящены мечети Аль-Акса и новым мерам безопасности, как сообщает Ynet.Отметим, что в понедельник поздно вечером в результате жестоких протестов в Иерусалиме пострадали около 50 арабов и один израильский офицер.