18.07 19:46 MIGnews.com

СМИ: Король Саудии намерен решить кризис на Храмовой горе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд лично обратился к администрации США за помощью в разрешении кризиса на Храмовой горе. Об этом сообщает арабский новостной сайт Elaph News во вторник, 18 июля.Власти Израиля приняли решение закрыть Храмовою гору после смертельного нападения у Львиных ворот 14 июля. Также в ответ на атаку трех арабов на Храмовой горе были установлены металлоискатели.Это в свою очередь вызвало бурю осуждения среди палестинских и израильских арабов. Мусульмане отказались проходить через металлоискатели и теперь "избегают" посещений горы. В знак протеста недовольные арабы устраивают массовые протесты против принятых Израилем мер безопасности на Храмовой горе.Так, согласно данным сайта, Салман через Вашингтон призвал Израиль не нарушать статус-кво в комплексе Аль-Аксы.В свою очередь глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заверил, что что существовавшее ранее положение останется в силе.