18.07 08:10 MIGnews.com

ХАМАС и "Исламский джихад" призвали к эскалации интифады

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Террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" пригрозили режиму "израильской оккупации" массовыми протестами против продолжающейся "агрессии" на Храмовой горе, в частности у мечети Аль-Акса.В совместном заявлении двух террористических организаций говорится, что "продолжение его захватнической агрессивной политики приведет Израиль к повсеместной эскалации уличных выступлений".При этом группировки подчеркнули, что Израиль будет нести полную ответственность за свои последствия.Заявление ХАМАСа и "Исламского джихада" было опубликовано после того, как власти Израиля приняли решение установить металлоискатели на Храмовой горе в ответ на теракт у Львиных ворот."Мечеть Аль-Акса – это красная линия и просто невозможно молчать перед лицом нападения на нее", - отмечается в заявлении.Организации призвали к проведению массовых антиизраильских демонстраций во всех палестинских городах. Данный шаг станет ответом на принятые Израилем меры безопасности на Храмовой горе.