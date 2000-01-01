18.10 07:50 MIGnews.com

ПА твердо стоит за единство с ХАМАСом

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Представитель председателя ПА Набиль Абу Рудейн отверг, выдвинутые условия проведения мирных переговоров Израиля с анклавом в рамках подписанного соглашения ФАТХа с ХАМАСом. По словам представителя, примирение с группировкой "стоит на первом месте".Он отметил, что Абу Мазен поддерживает реализацию "стремления палестинского народа к единству и независимости"."Ответ Израиля на внутреннее палестинское примирение не изменит [нашу] официальную позицию по этому вопросу", - заявил Рудейн.При этом он подчеркнул, что международное сообщество, включая Соединенные Штаты, приветствует возвращение ПА в Газу и то, что нынешней палестинской администрации перейдут полномочия по управлению анклавом.Ранее кабинет министров заявил, что Израиль не будет проводить дипломатические переговоры с ПА, пока ХАМАС полностью не будет разоружен и признает Государство Израиль. Также был выдвинут ряд других условий.В свою очередь ХАМАС также отклонил требования Израиля. Представитель группировки заявил, что ХАМАС будет игнорировать такие "вопиющие сионистские вмешательства в палестинские вопросы".