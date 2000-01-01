Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr/Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 18.10 07:50   MIGnews.com

ПА твердо стоит за единство с ХАМАСом

Представитель председателя ПА Набиль Абу Рудейн отверг, выдвинутые условия проведения мирных переговоров Израиля с анклавом в рамках подписанного соглашения ФАТХа с ХАМАСом. По словам представителя, примирение с группировкой "стоит на первом месте".

Он отметил, что Абу Мазен поддерживает реализацию "стремления палестинского народа к единству и независимости".

"Ответ Израиля на внутреннее палестинское примирение не изменит [нашу] официальную позицию по этому вопросу", - заявил Рудейн.

При этом он подчеркнул, что международное сообщество, включая Соединенные Штаты, приветствует возвращение ПА в Газу и то, что нынешней палестинской администрации перейдут полномочия по управлению анклавом.

Ранее кабинет министров заявил, что Израиль не будет проводить дипломатические переговоры с ПА, пока ХАМАС полностью не будет разоружен и признает Государство Израиль. Также был выдвинут ряд других условий.

В свою очередь ХАМАС также отклонил требования Израиля. Представитель группировки заявил, что ХАМАС будет игнорировать такие "вопиющие сионистские вмешательства в палестинские вопросы".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:16
Лод: в вэн с родственниками убитого врезался поезд  
07:03
Толпа атаковала скорую помощь в Лоде
06:15
Каир опасен для женщин
05:32
Серебренников: Я знал, что за мной ведётся слежка
04:37
71-летняя королева кантри пришла на шоу в коротком платье
03:31
Ученые: на Марсе люди будут стареть быстрее
23:06
Опубликован баттл Оксимирона и Dizaster с русским переводом
22:15
Великобритания не признает независимость Каталонии
21:55
Боевики "Хизбаллы" попадают в Германию под видом беженцев
21:31
На французских политиков планировали нападение
20:53
Солдатка ЦАХАЛа: я бы сделала это снова
20:18
Герцоги Кембриджские ждут третьего ребенка в апреле
19:40
Кабинет: никаких переговоров, пока ХАМАС не разоружится
19:16
Водитель сбил мотоциклиста, сбежал, наврал об угоне машины
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus