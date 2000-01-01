18.10 08:01 MIGnews.com

Масштабная операция ЦАХАЛа против палестинских каналов

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Минувшей ночью ЦАХАЛ провел масштабную операцию против палестинских телекоммуникационных структур, занимающихся подстрекательством и пропагандой ненависти.Операция прошла в Рамалле, Шхеме и Хевроне. Цахал совершил рейды в восьми компаниях, обеспечивающим функционирование каналов Al-Aqsa и Al-Quds. Речь идет о компаниях, предоставлявших услуги по съемке, монтажу и пост-продакшн указанных каналов. Оборудование компаний конфисковано, здания, в которых они расположены опечатаны.По завершении операции командир Бригады Иудеи полковник Ицик Коэн заявил: “Закрытые структуры помогали ключевым палестинским каналам - таким, как Al-Aqsa и Al-Quds в подстрекательстве и поощрении терроризма”.Коэн подчеркнул: “Если три или четыре года назад подстрекательство нам досаждало, то сегодня мы уже ничего ждем, и реагируем быстро. Мы рассматриваем подстрекательство в качестве составной части поощрения террора, и потому мы будем с ним беспощадно бороться”.Ночная операция - часть более масштабной кампании по борьбе с подстрекательством на Западном берегу, проводимой под руководством командира Дивизии Иудеи и Самарии генерала Ирана Нива. Несмотря на сокращение количества террористических атак, дивизия продолжает расширять контр-террористическую политику, нацеленную на идентификацию потенциальных террористов и демонтаж террористической инфраструктуры.Силы ЦАХАЛа также продолжают поиск тайных складов оружия, цехов по производству огнестрельного оружия и работу по блокированию каналов финансирования террора. Частью этой политики является борьба с подстрекательством - закрытие типографий, в которых печатаются баннеры, прославляющие террор и “шахидов” и закрытие каналов, занимающихся подстрекательством и распространением ненависти.