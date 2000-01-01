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flickr/The Israel Project 18.10 08:55   MIGnews.com

ХАМАС: сионисты вмешиваются в наши дела

Террористическая группировка ХАМАС отвергла заявление военно-политического кабинета Израиля о том, что израильское правительство не будет проводить переговоры с ПА, которое полагается на ХАМАС.

Представитель группировки Фавзи Бархум заявил в интервью AFP, что ХАМАС будет игнорировать "вопиющее сионистское вмешательство в палестинские вопросы".

"Реакция должна состоять в том, что продолжать укреплять внутренний палестинский фронт и завершать процесс примирения по каждому пункту каирского соглашения", - заявил Бархум.

Кабинет безопасности в ходе заседаний по действиям Израиля на соглашения о внутреннем примирении между ХАМАСом и ФАТХом, принял решение не проводить дипломатические переговоры с ПА, пока не будет выполнен ряд требований.

В заявлении говорится, что переговоры не будут возобновлены до тех пор, пока ХАМАС полностью не разоружится, прекратит насилие и признает Государство Израиль.
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