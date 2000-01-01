18.10 08:55 MIGnews.com

ХАМАС: сионисты вмешиваются в наши дела

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Террористическая группировка ХАМАС отвергла заявление военно-политического кабинета Израиля о том, что израильское правительство не будет проводить переговоры с ПА, которое полагается на ХАМАС.Представитель группировки Фавзи Бархум заявил в интервью AFP, что ХАМАС будет игнорировать "вопиющее сионистское вмешательство в палестинские вопросы"."Реакция должна состоять в том, что продолжать укреплять внутренний палестинский фронт и завершать процесс примирения по каждому пункту каирского соглашения", - заявил Бархум.Кабинет безопасности в ходе заседаний по действиям Израиля на соглашения о внутреннем примирении между ХАМАСом и ФАТХом, принял решение не проводить дипломатические переговоры с ПА, пока не будет выполнен ряд требований.В заявлении говорится, что переговоры не будут возобновлены до тех пор, пока ХАМАС полностью не разоружится, прекратит насилие и признает Государство Израиль.