18.10 09:58 MIGnews.com

ПА осудила "поселенческую агрессию" Израиля

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Руководство ПА осудило одобрение строительства 300 единиц жилья в Бейт-Эль во вторник, 17 октября. Решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу стало реализацией данного им обещания пять лет назад.Представитель председателя ПА Набиль Абу Рудейн заявил, что "поселения" являются незаконными и осуждаются арабами и международным сообществом. Кроме того, по его словам, они [поселения] являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН №2334."Эта поселенческая агрессия происходит в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа прилагает усилия и создает условия, которые откроют дорогу для установления реального мира", - цитирует Аруц Шева заявление представителя Абу Мазена.Также он обвинил главу израильского правительства в том, что он "бросает вызов миру", в особенности администрации США, настаивая на продолжении "поселенческой деятельности на территории палестинского государства"."Ни мир, ни стабильность [в регионе] не могут быть достигнуты без приверженности Израиля резолюциям ООН и Совета Безопасности", - резюмировал Набиль Абу Рудейн.