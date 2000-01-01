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Youtube/ скриншот с видео18.10 09:58   MIGnews.com

ПА осудила "поселенческую агрессию" Израиля

Руководство ПА осудило одобрение строительства 300 единиц жилья в Бейт-Эль во вторник, 17 октября. Решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу стало реализацией данного им обещания пять лет назад.

Представитель председателя ПА Набиль Абу Рудейн заявил, что "поселения" являются незаконными и осуждаются арабами и международным сообществом. Кроме того, по его словам, они [поселения] являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН №2334.

"Эта поселенческая агрессия происходит в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа прилагает усилия и создает условия, которые откроют дорогу для установления реального мира", - цитирует Аруц Шева заявление представителя Абу Мазена.

Также он обвинил главу израильского правительства в том, что он "бросает вызов миру", в особенности администрации США, настаивая на продолжении "поселенческой деятельности на территории палестинского государства".

"Ни мир, ни стабильность [в регионе] не могут быть достигнуты без приверженности Израиля резолюциям ООН и Совета Безопасности", - резюмировал Набиль Абу Рудейн.
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