На Западном берегу - еще два палестинских эскадрона смерти
Корреспондент десятого канала израильского ТВ по арабским делам Цви Иехезкели сообщил, что на Западном берегу действует еще минимум два террористических палестинских звена - подобных тому, что было разгромлено в результате операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в Дженине 18 января.
Существование подобных террористических структур не должно удивлять - в особенности на фоне речей, произносимых главой автономии, Махмудом Аббасом, дающих “зеленый свет” террористическому насилию. ФАТХ открыто призывает к интифаде - и таковым вероятно будет наследие Махмуда Аббаса - нарастание насилия улицы и подмигивание ХАМАСу.
Информацию о двух дополнительных “эскадронах смерти”, также как и о ячейке Ахмеда Джарара израильтянам якобы передали палестинские службы безопасности. Это порождает вопросы, на которые пока нет ответа. В условиях отсутствия ясной информации о том, что реально произошло в Дженине 18 января и кто был арестован, в израильских СМИ и социальных сетях появляется информация о том, что на самом деле цель операции не была достигнута и убийц раввина Разиэля Шеваха не нашли. Причиной этому стала ложная информация, полученная израильской разведкой от палестинских источников. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Двойной провал в Дженине".
В существующих условиях “координация в сфере безопасности” между службами безопасности ПА и Израиля становится все более сложным делом. Уровень сотрудничества постоянно снижается - начиная с волнений на Храмовой Горе летом минувшего года. Связи на уровнях командиров бригад все еще сохраняются, но речь идет о минимальной координации в интересах обеих сторон.
В ходе операции 18 января израильский спецназ взял штурмом несколько домов в Дженине, в том числе, четыре дома клана Джарар. В третьем доме во дворе солдат поджидал террорист с пистолетом наготове. Он ранил двух солдат ЦАХАЛа и был убит наповал. В четвертом доме, предположительно забаррикадировался террорист. Дом осадили и подвергли тяжелому обстрелу. После этого к дому подогнали бронированный бульдозер, который его разрушил. С наступлением утра силы ЦАХАЛа покинули данный район, с тем, чтобы не спровоцировать массовые беспорядки в Дженине.
10-й канал утверждает, что минимум один из задержанных в Дженине находился в той машине, из которой вечером 9 января стреляли в Разиэля Шеваха. Еще один подозреваемый находился в четвертом доме, и его судьба неизвестна. Также точно неизвестно, сколько террористов находилось в машине - два или три.