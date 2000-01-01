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flickr 19.01 18:29   MIGnews.com

Если Аббас откажет США в посредничестве, он не хочет мира

Если Аббас не хочет, чтобы США были посредником [в мирном процессе], то он не хочет мира. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в пятницу, 19 января по прибытию в Иерусалим.

Таким образом, глава правительства прокомментировал решение Абу Мазена отвергнуть Вашингтон в качестве посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.

"Никто не может заменить Соединенные Штаты", - заявил Нетаниягу журналистам в аэропорту "Бен Гурион".

Также премьер подтвердил, что Израиль принес свои извинения за инцидент, в ходе которого охранник израильского посольства убил двух граждан Иордании в июле 2017 года.

При этом он подчеркнул, что Израиль выплатит компенсацию правительству Иордании, а не семьям.
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