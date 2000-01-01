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Нетаниягу и Аббас могут встретиться в России 19.01 21:24   MIGnews.com

Нетаниягу и Аббас могут встретиться в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, 19 января, о том, что инициатива России относительно проведения встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с председателем ПА Махмудом Аббасом по-прежнему актуальна. Такое заявление от политика прозвучало в рамках пресс-конференции в ООН.

"Россия никогда не уходила от своей ответственности, не только как член "квартета" международных посредников, но и в национальном качестве. Уже где-то около двух лет мы, почувствовав интерес израильтян и палестинцев, предложили премьер-министру Нетаньяху и президенту Махмуду Аббасу встретиться в Российской Федерации без предварительных условий. Это предложение остается в силе", — сказал глава российского МИДа.

"Насколько я понимаю, президент Палестины готов на такую встречу. У нас будут в ближайшее время контакты и с руководством Палестины, и с руководством Израиля. Мы тогда, наверное, из первых уст услышим, какие есть возможности для выхода из этой очень серьезной и неприятной ситуации", — отметил Лавров.
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