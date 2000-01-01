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Убийце Разиэля Шеваха удалось уйти 19.01 08:36   MIGnews.com

Убийце Разиэля Шеваха удалось уйти

По сообщениям в палестинских СМИ, под развалинами дома Ахмеда Джарара, главы террористической банды ХАМАСа, убившей Разиэля Шеваха, не обнаружено тел погибших.

Ранее распространенные сообщения о том, что Ахмед Джарар убит в перестрелке с израильским спецназом опровергнуты палестинским министерством здравоохранения. Убитый, которого приняли за Ахмеда - его двоюродный брат.

В ходе 15-часовой операции израильских сил безопасности в Дженине был убит один террорист и двое арестованы. Среди них нет главы банды , Ахмеда Джарара.

В ходе операции спецназ взял штурмом несколько домов в Дженине, в том числе, четыре дома клана Джарар. В третьем доме во дворе солдат поджидал террорист с пистолетом наготове. Он ранил двух солдат ЦАХАЛа и был убит наповал. В четвертом доме, предположительно забаррикадировался террорист. Дом осадили и подвергли тяжелому обстрелу. После этого к дому подогнали бронированный бульдозер, который его разрушил. С наступлением утра силы ЦАХАЛа покинули данный район, с тем, чтобы не спровоцировать массовые беспорядки в Дженине.

Несмотря на то, что Джарару с большой долей вероятности удалось уйти, руководство сил безопасности не считает операцию в Джденине провалом. В интервью газете Маарив источник в силах безопасности подчеркнул, что операция прошла успешно и завершилась ликвидацией террористической сети - несмотря на сложную оперативную обстановку в Дженине. Это доказывает высокий профессиональный уровень солдат полицейского спецназа (Ямам).

Источник подчеркнул: “несмотря на то, что речь идет о группе с относительно высокой профессиональной подготовкой, способной собрать разведывательную информацию, спланировать и осуществить атаку, используя те ресурсы, которые были в их распоряжении, следует помнить, что ШАБАК и военная разведка идентифицировали этих людей в течение недели - и это демонстрирует высокий уровень их работы на местах”.

Главная головная боль сил безопасности на данный момент - понять, идет ли речь об из ряда вон выходящем инциденте, или следует готовится к волне подобных атак, подстрекаемых и направляемых ХАМАСом из Газы.
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