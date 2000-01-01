19.06 10:15 MIGnews.com

ФАТХ - ХАМАСу: Что вы сделали для палестинцев?

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Возглавляемое председателем ПА Махмудом Аббасом палестинское движение ФАТХ усиливает градус атак на своего основного политического соперника – ХАМАС.Так, в воскресенье, 18 июня, политическое крыло организации раскритиковало заместителя главы ХАМАСа Халила аль-Хайю за его призыв создать "национальный фронт спасения" в свете действий Махмуда Аббаса, которые, по его словам, вредят "национальным интересам палестинского народа".В своем официальном заявлении ФАТХ обвинил ХАМАС в том, что его руководство официально "приняло план создания палестинского государства в пределах временных границ и/или палестинского государства в Газе без Иерусалима, мечети Аль-Акса и Аль-Бурак (Стены Плача)", таким образом, оставив Иудею и Самарию подконтрольной Израилю.Также ХАМАС обвинили в способствовании раскола между палестинцами, что "служит израильскому плану отделения Газы от Иудеи и Самарии"."Мы просто спросим ХАМАС: Что вы сделали для решения палестинской проблемы на политическом уровне, помимо громких лозунгов ... и что вы сделали, чтобы поддерживать палестинский народ на своей земле? - говорится в заявлении ФАТХа.