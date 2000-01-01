Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ФАТХ - ХАМАСу: Что вы сделали для палестинцев? 19.06 10:15   MIGnews.com

ФАТХ - ХАМАСу: Что вы сделали для палестинцев?

Возглавляемое председателем ПА Махмудом Аббасом палестинское движение ФАТХ усиливает градус атак на своего основного политического соперника – ХАМАС.

Так, в воскресенье, 18 июня, политическое крыло организации раскритиковало заместителя главы ХАМАСа Халила аль-Хайю за его призыв создать "национальный фронт спасения" в свете действий Махмуда Аббаса, которые, по его словам, вредят "национальным интересам палестинского народа".

В своем официальном заявлении ФАТХ обвинил ХАМАС в том, что его руководство официально "приняло план создания палестинского государства в пределах временных границ и/или палестинского государства в Газе без Иерусалима, мечети Аль-Акса и Аль-Бурак (Стены Плача)", таким образом, оставив Иудею и Самарию подконтрольной Израилю.

Также ХАМАС обвинили в способствовании раскола между палестинцами, что "служит израильскому плану отделения Газы от Иудеи и Самарии".

"Мы просто спросим ХАМАС: Что вы сделали для решения палестинской проблемы на политическом уровне, помимо громких лозунгов ... и что вы сделали, чтобы поддерживать палестинский народ на своей земле? - говорится в заявлении ФАТХа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:32
Атаковавший в Лондоне: Я убью всех мусульман!
09:39
В "Сионистском лагере" готовы к коалиции с арабами
09:30
Солдат ЦАХАЛа застрелился на базе Цеэлим
09:10
Американский F-18 сбил самолет ВВС Сирии
09:01
Премьер с женой посетили семью убитой террористом Адас Малка
08:46
Садик Хан: совершен ужасный теракт против невинных мусульман
08:21
Нетаниягу поблагодарил сына Трампа за разоблачение BBC
07:23
Инцидент у лондонской мечети: один убитый, 8 раненых
07:17
Улицу Султан Сулейман требуют переименовать в Адас Малка
07:16
"Желание ХАМАСа приписать себе теракт настораживает"
07:03
Иран обстрелял баллистическими ракетами восточную Сирию
06:43
Выборы во Франции: триумф Макрона, провал Ле Пен
04:34
Превышение максимальной стоимости продленки - штраф 50 000
04:30
NASA показала гуманоида, который покорит Марс
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus