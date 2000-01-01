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Улицу Султан Сулейман требуют переименовать в Хадас Малка 19.06 07:17   MIGnews.com

Улицу Султан Сулейман требуют переименовать в Хадас Малка

По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, десятки семей погибших солдат ЦАХАЛа обратились к мэру Иерусалима с требованием переименовать улицу Султан Сулейман в Хадас Малка.

Улица Султан Сулейман подходит к Воротам Шхем Старого Города, построенным при султане Сулеймане в 16-м веке.

Старший сержант МАГАВа Хадас Малка была убита палестинскими террористами в ходе комбинированной террористической атаки 16 июня Террорист ударил ее сзади несколько раз ножом. Истекая кровью, сержант Малка не выпустила из рук оружие, которое пытался вырвать террорист. Действия Малка предотвратили гибель многих людей.
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