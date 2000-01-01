Нир Баркат - арабам: направьте свой гнев против террористов
Мэр Иерусалима Нир Баркат прокомментировал террористическую атаку и последовавшие за ней беспорядки на Храмовой Горе.
Баркат заявил: “Мы будем защищать права всех верующих на Храмовой Горе, но никто не может использовать мечеть в террористических целях”.
Баркат добавил: “Мусульманские лидеры и весь мир должны понять, что Храмовая Гора не может быть использована в качестве убежища для террористов и убийц. Им стоит направить свой гнев против террористов”.