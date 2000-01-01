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Нир Баркат - арабам: направьте свой гнев против террористов 19.07 14:51   MIGnews.com

Нир Баркат - арабам: направьте свой гнев против террористов

Мэр Иерусалима Нир Баркат прокомментировал террористическую атаку и последовавшие за ней беспорядки на Храмовой Горе.

Баркат заявил: “Мы будем защищать права всех верующих на Храмовой Горе, но никто не может использовать мечеть в террористических целях”.

Баркат добавил: “Мусульманские лидеры и весь мир должны понять, что Храмовая Гора не может быть использована в качестве убежища для террористов и убийц. Им стоит направить свой гнев против террористов”.
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