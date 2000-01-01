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Уступки в Иерусалиме - только с одобрения 80 членов Кнессета 19.07 14:08   MIGnews.com

Уступки в Иерусалиме - только с одобрения 80 членов Кнессета

Кнессет принял в предварительном чтении закон о территориальных уступках в Иерусалиме.

Согласно закону, для утверждения территориальных уступок в Иерусалиме палестинцам в ходе мирных переговоров теперь потребуется большинство в 80 членов Кнессета.

Представлявшая законопроект депутат Шули Муалем заявила, что его целью является “гарантировать сохранение статуса Иерусалима в качестве вечной столицы еврейского народа. Государство Израиль не допустит создания палестинского государства с Иерусалимом в качестве столицы”.

Муалем указала на то, что минимум два израильских премьера были готовы “положить Иерусалим на алтарь переговоров”.

Министр по делам Иерусалима Зеев Элькин сообщил, что правительство поддерживает закон, целью которого является “защитить Иерусалим от раздела при возникновении той или иной политической ситуации”.

Один из лидеров Сионистского лагеря Ципи Ливни объяснила, почему она выступает против законопроекта: “Это не закон об Иерусалиме, это закон о палестинских деревнях, в которые боится заходить израильская полиция, и в которые не ездит министр образования. Этот закон не даст нам отделиться от палестинцев”.

Во время обсуждения депутат Джамаль Захалка вопил с места: “Вы - поджигатели войны, вы роете кладбище для мира”.
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