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Китай проведет `мирный` палестино-израильский симпозиум 19.07 17:53   MIGnews.com

Китай проведет "мирный" палестино-израильский симпозиум

В рамках "неустанного" способствования миру со стороны председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина позже в этом году Китай проведет симпозиум между Израилем и палестинцами, сообщил журналистам замминистра иностранных дел КНР Чжан Мин.

Стоит отметить, что Китай традиционно воздерживается от вмешательства в ближневосточную политику, периодически выпуская редкие коммюнике по тому или иному поводу. Пекин сравнительно активизировался лишь в прошлом году, предложив провести у себя переговоры между сторонами сирийского конфликта.

В то же время на встрече с председателем ПА Махмудом Аббасом, который на данный момент находится с официальным визитом в Китае, Си Цзиньпин подтвердил поддержку стратегии "двух государств" и, соответственно, создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.

В ходе переговоров за закрытыми дверями Си обещал разработать трехсторонний механизм диалога, в рамках которого позже в этом году состоится "мирный" симпозиум, который поможет разрешить спор.

Кроме того, китайский лидер назвал палестинский народ "истинными хорошими друзьями, партнерами и братьями" Китая, заявив в непрестанном продвижении его страной "китайско-палестинских двусторонних отношений и ближневосточного мирного процесса".

Аббас, в свою очередь, выразил надежду на то, что "Китай сыграет большую роль в ближневосточном мирном процессе", а также вручил своему собеседнику золотую медаль чести.

Для него это стало уже четвертым официальным визитом в Китай.
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