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Эскалация: в пятницу толпы пойдут штурмом на Храмовую Гору 19.07 07:14   MIGnews.com

Эскалация: в пятницу толпы пойдут штурмом на Храмовую Гору

На протяжении минувшего вечера и ночи продолжались массовые беспорядки в Старом Городе Иерусалима.

Лидеры арабский общины и религиозные деятели активно подстрекают верующих к противоправным действиям.

По окончании вечерней молитвы у ворот в Старый Город арабская молодежь атаковала полицию, закидав офицеров камнями и бутылками. Молодежь науськивал один из главных проповедников аль-Аксы и член Вакфа шейх Аркама Сабри: “Мы здесь для того, чтобы защитить аль-Аксу, я призываю верующих идти в мечеть в пятницу”.

Шейх Сабри, известный своими экстремистскими взглядами, отверг обвинения в том, что члены Вакфа отказываются пройти проверку безопасности и сказал: “Это неправда, мы здесь ради того, чтобы защитить аль-Аксу”. Сабри был ранее в ходе столкновений с полицией.

Эскалация: в пятницу толпы пойдут штурмом на Храмовую Гору


Члены Кнессета Джамаль Захалка, Ахмад Тиби, Усама Саади и Ханин Зуаби прибыли вечером к воротам Старого Города чтобы поддержать протестующих и принять участие в молитве. Саади заявил: “Следует немедленно убрать металлоискатели, дабы не допустить дальнейшего ухудшения и осложнения ситуации. Мы хотим мира, мы не ищем войны, и мы призываем премьер-министра Нетаниягу отменить его решение и возвратить статус-кво, позволить молитвы без всяких ограничений”.

Членыв Кнессета добавили: “Мечеть - святое место, символ жизни, а не смерти. Нетаниягу несете ответственность за беспорядки, возникшие в результате введения новых мер”.

После молитвы толпа арабов атаковала МАГАВ. Полиция была вынуждена применить средства для разгона демонстраций. Ранены семь человек, в том числе, доктор Мустафа Баргути, высокопоставленный палестинский сановник.
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