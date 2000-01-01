ХАМАС подготовил детей к "освобождению Палестины"

В пятницу, 18 августа, ХАМАС провел церемонию закрытия детских лагерей, в которых 120 тысяч арабских мальчиков и девочек сектора Газа посещали летние "школы террора".
Как сообщает агентство AFP, участие в церемонии приняли около 1000 палестинских детей, которые провели лето в расположенных в Хан-Юнисе "лагерях джихада". Она стала частью плана ХАМАСа по продолжению вооруженного конфликта с Израилем.
Лагеря действовали около недели - в это время мальчики в возрасте от 15 до 18 лет участвовали в военных учениях, которые включали стрельбу боевыми патронами и обучение навыкам разведки.
Как сказал официальный представитель ХАМАСа Ашраф Абу Заид, лагеря работали в рамках "подготовки к освобождению Палестины".
"Мы стараемся вовлечь молодое поколение и направить на путь проекта по освобождению", - сказал он AFP, подразумевая вооруженную борьбу против Израиля.
Напомним, что в своих лагерях так называемое "военизированное крыло" ХАМАСа, бригады "Изз Ад-Дин Аль-Кассам" регулярно обучает детей таким военным навыкам, как использование оружия и похищение израильских солдат.