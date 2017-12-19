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Не хотим мира с вами: Арабам дали урок в эфире al-Jazeera 19.12 13:18   MIGnews.com

Не хотим мира с вами: Арабам дали урок в эфире al-Jazeera

Известный израильский востоковед, доктор Мордехай Кедар из Университета Бар-Илан принял участие в шоу телеканала Al-Jazeera “Лобовое столкновение”. На шоу обсуждалась иерусалимская декларация Трампа. Арабскую сторону представлял шейх Абд аль-Рахман Саид Куки. Речь идет о сирийском проповеднике, идеология которого, по словам Кедара “что-то среднее между ХАМАСом и аль-Каидой”.

В ходе программы, длившейся 48 минут Кедар сделал следующие сенсационные заявления: “Я скажу это честно, от всего сердца. Мы в Израиле не готовы к миру с арабами. Мы будем счастливы присоединиться к арабскому миру, но вы сначала помиритесь между собой. Между племенами, между религиями, между сектами, между разными группами - и тогда мы присоединимся к арабскому миру. Но арабский мир сегодня - это горящее болото, наполненное слезами и кровью. Кто вообще захочет с вами связываться? ” Подробнее с выступлением Кедара, разнесшего в пух и прах все основные мифы про-палестинской пропаганды, можно ознакомиться в материале "Палестинцы должны благодарить Аллаха за то, что их проблемы – не с сирийцами и русскими".



Кедар, комментируя через два дня в эфире 20-го канала свое выступление на Al-Jazeera сказал журналисту Амир Ивги: “Арабов надо поставить на место и сказать им правду. Идет бесконечное обсуждение этой программы в facebook twitter. Уже более ста миллионов просмотров - по телевидению и в интернете. Правду в лицо. Поставить им зеркало и сказать - а теперь посмотрите. Нет мира между арабами - и нам не нужен мир с арабами”.

Кедар говорит, что арабский мир разделился на два лагеря: “Идут споры о том, слушать меня или нет, и многие говорят - Смотрите, что есть сказать этому сионистскому ублюдку - а ведь он прав. Другие задаются вопросом, почему ведущий - а он вообще сирийский друз позволяет Израилю атаковать арабов в своем шоу - и намекают что это - признак “нормализации” - грязного слова в современном арабском лексиконе”.

На вопрос о том, какова ценность таких агрессивных интервью Кедар ответил: “Это предоставляет нам, людям нашей хасбары, возможность появиться в арабских медиа… К несчастью, официальная позиция - пресмыкание и лизание ног, не всегда конечно, но очень часто - попытка утихомирить и умиротворить арабов, просьба от нас отвязаться”.

Кедар также объяснил свое сенсационное заявление о том, что Израиль не стремится к миру: “В тот момент когда ты говоришь, что хочешь мира - цена растет. Я пришел и говорю - да не хочу я мира. Что вы мне заплатите за этот мир? Шок! Так работает рынок, и так нужно себя на рынке вести”.

Кедар добавил: “Только у нас думают как израильтяне, как европейцы. Говорим что мы хотим мира, что мы готовы пожертвовать тем то и тем то - с этого момента переговоры уже идут не о том, что ты можешь отдать, а о том, что ты отдать не можешь. Идиоты! Надо сесть и сказать - ничего вообще не отдам! - А теперь поговорите со мной!”
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